Кандидаты от Слуги народа не сумели победить действующих мэров Ужгорода и Полтавы

Богдан Андреев (Ужгород) и Александр Мамай (Полтава), оба бывшие "регионалы", переизбрались в городские головы, победив конкурентов от Слуги народа

Победителем второго тура выборов мэра в Ужгороде признан действующий городской голова – самовыдвиженец Богдан Андреев. Об этом со ссылкой на данные протокола Ужгородской городской ТИК пишет местный ресурс Mukachevo.net.

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За Андреева проголосовали 12 869 избирателей – это 51,1%. Кандидат от президентской Слуги народа Виктор Щадей получил 11 452 голосов (45,5%).

На выборах мэра помимо Богдана Евстафьевича Андреева, который пять лет руководит городом, баллотировались также два его "клона" – Богдан Михайлович Андреев и Богдан Ярославович Андреев. Использование "клонов" – традиционная технология конкурентов по оттягиванию голосов у противника.

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В Полтаве на мэрских выборах победил дважды городской голова Александр Мамай: таковы результаты параллельного подсчета голосов его штаба, которые подтвердил конкурент от Слуги народа Сергей Иващенко, признав поражение.

По данным Мамая, за него отдали голоса 52,81% избирателей (31 564 голоса), за конкурента – 47,19% (28 207 голосов).

По словам Иващенко, за него проголосовали около 28 000 избирателей, за Мамая – примерно 31 000. Он заявил о "разветвленной и доказанной системе подкупа, циничном подвозе и обмане избирателей" у победителя.

22 ноября в Украине проходил второй тур выборов мэра в 11 города. По данным экзитпола Socis, Филатов набрал 78,75% голосов, Краснов – 18,25%.

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопомощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

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Евгений Пилипенко

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