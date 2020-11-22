Садовый выиграл второй тур во Львове, Бондаренко – в Черкассах: экзитпол студии Шустера

Действующий мэр Львова Садовый набирает на 25% больше голосов, чем Олег Синютка из Евросолидарности, говорится в результатах экзитпола

Во втором туре выборов побеждают действующие мэры Львова Андрей Садовый и Черкасс – Анатолий Бондаренко. Такие результаты экзитпола от компании Liberty Report опубликовала в Facebook студия Савика Шустера, которая была заказчиком опроса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экзитпол показал такие результаты:

ЛЬВОВ

Андрей Садовый (Самопомич) – 62,8%

Олег Синютка (Евросолидарность) – 37,2%

ЧЕРКАССЫ

Анатолий Бондаренко (За будущее) – 54,25%

Виктор Евпак (Голос) – 45,75%

Для Львова ожидаемая погрешность экзитпола составила 1,21%, для Черкасс – 1,45%.

Также второй тур выборов мэра проводился сегодня в Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. Liberty Report не проводила экзитпол в этих городах.

Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.