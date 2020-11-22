Садовый выиграл второй тур во Львове, Бондаренко – в Черкассах: экзитпол студии Шустера
Действующий мэр Львова Садовый набирает на 25% больше голосов, чем Олег Синютка из Евросолидарности, говорится в результатах экзитпола
Во втором туре выборов побеждают действующие мэры Львова Андрей Садовый и Черкасс – Анатолий Бондаренко. Такие результаты экзитпола от компании Liberty Report опубликовала в Facebook студия Савика Шустера, которая была заказчиком опроса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Экзитпол показал такие результаты:
Андрей Садовый (Самопомич) – 62,8%
Олег Синютка (Евросолидарность) – 37,2%
Анатолий Бондаренко (За будущее) – 54,25%
Виктор Евпак (Голос) – 45,75%
Для Львова ожидаемая погрешность экзитпола составила 1,21%, для Черкасс – 1,45%.
Также второй тур выборов мэра проводился сегодня в Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. Liberty Report не проводила экзитпол в этих городах.
- 25 октября 2020 года прошли местные выборы. В первом туре победили действующие мэры Киева Виталий Кличко и Харькова - Геннадий Кернес. В Одессе во втором туре выиграл также действующий глава города Геннадий Труханов.
- В ЦИК объяснили, почему медлили с результатами выборов.
Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов
Комментарии