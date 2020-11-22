UA

Садовый выиграл второй тур во Львове, Бондаренко – в Черкассах: экзитпол студии Шустера

22.11.2020, 20:02
Садовый выиграл второй тур во Львове, Бондаренко – в Черкассах: экзитпол студии Шустера - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)

Действующий мэр Львова Садовый набирает на 25% больше голосов, чем Олег Синютка из Евросолидарности, говорится в результатах экзитпола

Во втором туре выборов побеждают действующие мэры Львова Андрей Садовый и Черкасс – Анатолий Бондаренко. Такие результаты экзитпола от компании Liberty Report опубликовала в Facebook студия Савика Шустера, которая была заказчиком опроса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экзитпол показал такие результаты:

ЛЬВОВ

Андрей Садовый (Самопомич) – 62,8%

Олег Синютка (Евросолидарность) – 37,2%

ЧЕРКАССЫ 

Анатолий Бондаренко (За будущее) – 54,25%

Виктор Евпак (Голос) – 45,75%

Для Львова ожидаемая погрешность экзитпола составила 1,21%, для Черкасс – 1,45%.

Также второй тур выборов мэра проводился сегодня в Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. Liberty Report не проводила экзитпол в этих городах.

Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Олег Синютка Львов выборы андрей садовый Черкассы второй тур экзитпол Анатолий Бондаренко Виктор Евпак голос Савик Шустер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 