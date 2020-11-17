Труханов снова стал мэром Одессы
17.11.2020, 14:57
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
По данным ТИК, за него проголосовал 93 921 избиратель
Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила действующего мэра Геннадия Труханова новым городским головой Одессы – он набрал 54,28%.
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Всего за него во втором туре проголосовал 93 921 избиратель. Его оппонент из партии ОПЗЖ Николай Скорик набрал 72 974 голоса избирателя.
- В первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал 37,54%, Скорик 19,06%.
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