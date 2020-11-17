UA

Труханов снова стал мэром Одессы

17.11.2020, 14:57
Труханов снова стал мэром Одессы - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным ТИК, за него проголосовал 93 921 избиратель

Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила действующего мэра Геннадия Труханова новым городским головой Одессы – он набрал 54,28%. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего за него во втором туре проголосовал 93 921 избиратель. Его оппонент из партии ОПЗЖ Николай Скорик набрал 72 974 голоса избирателя. 

Читайте также: Объявлены результаты выборов в Одесский облсовет: прошли семь партий

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
одесса мэр местные выборы ОПЗЖ городской голова

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 