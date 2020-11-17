Труханов снова стал мэром Одессы

По данным ТИК, за него проголосовал 93 921 избиратель

Одесская городская территориальная избирательная комиссия объявила действующего мэра Геннадия Труханова новым городским головой Одессы – он набрал 54,28%.

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Всего за него во втором туре проголосовал 93 921 избиратель. Его оппонент из партии ОПЗЖ Николай Скорик набрал 72 974 голоса избирателя.

В первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал 37,54%, Скорик 19,06%.

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Станислав Стороженко

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