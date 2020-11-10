Объявлены результаты выборов в Одесский облсовет: прошли семь партий

В том числе в Одесский облсовет прошла Партия Шария

Одесская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Одесский областной совет. Прошли семь партий, сообщает Суспільне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пятипроцентный барьер преодолели:

ОПЗЖ — 151 тысяча 991 голос (26,81%);

Слуга народа – 99 тысяч 479 голосов (17,55%);

Доверяй делам – 66 тысяч 875 голосов (11,8%);

Европейская солидарность – 58 тысяч 804 голоса (10,37%);

За майбутне – 56 тысяч 749 голосов (10,01%);

Батькивщина – 38 тысяч 753 голоса (6,84%);

Партия Шария – 28 тысяч 886 голосов (5,09%).

Результаты местных выборов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно. Суд разрешил Одесской областной ТИК установить результаты на день позже, а именно в 23:59 7 ноября.

25 октября 2020 года состоялись местные выборы, явка составила менее 37%. В Одесский облсовет избирался, в частности министр здравоохранения Максим Степанов.

9 ноября В Одесской областной территориальной избирательной комиссии не объявили результаты выборов. Там заявили, что в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил протокол.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.