В семи городах в воскресенье пройдет второй тур выборов: кто и где борется за кресло мэра
Выборы мэра пройдут 15 ноября в Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Камянце-Подольском и Украинке
В воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов мэра пройдет в семи городах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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В Одессе должность мэра у действующего городского головы Геннадия Труханова (37,54% в первом туре) оспаривает кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик (19,06%).
В Луцке (Волынская область) за должность городского головы будут бороться кандидат от партии За будущее и.о. мэра Игорь Полищук (32,47%) и самовыдвиженец Богдан Шиба (13,14%).
В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр, кандидат от Батькивщины Александр Лисенко (44,2%) и председатель Сумского райсовета, кандидат от Евросолидарности Вадим Акперов (14,71%).
В Херсоне во второй тур вышли кандидаты от партий собственного имени нардеп Игорь Колыхаев (30,75%) и Владимир Сальдо (17,09%).
В Краматорске (Донецкая область) действующий мэр Андрей Панков (37,75%) соперничает с самовыдвиженцем, депутатом горсовета от партии Наш Край Александром Гончаренко (48,61%).
В Украинке (Киевская область) во второй тур вышли Оксана Кирилюк от Слуги народа и Александр Туренко от Евросолидарности. Примечательно, что оба кандидата в первом туре набрали одинаковое число голосов: 1233, или 17,4%.
В Каменце-Подольском встретятся самовыдвиженец Владимир Мельниченко (40,47%) и кандидат от Свободы Михаил Поситко (35,46%).
- 25 октября в Украине прошли местные выборы.
- В Киеве выборы мэра закончились в один тур – победил действующий городской голова Виталий Кличко.
- В Харькове должность мэра сохранил Геннадий Кернес, находящийся на лечении от коронавируса в клинике Шарите.
- Мэров Славянска, Дрогобыча, Ужгорода, Броваров, Полтавы, Львова и Ровно выберут 22 ноября.
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