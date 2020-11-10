Харьковский бизнесмен Фукс опубликовал первое фото Кернеса из клиники Шарите
10.11.2020, 20:24
Геннадий Кернес и Родион Гайсинский (Фото: t.me/pavelfuks)
"Передаю привет всем харьковчанам" И отдельный привет все, кто меня потерял", – написано в выноске на фото
Харьковский бизнесмен Павел Фукс показал фотографию Геннадия Кернеса из клиники Шарите. Снимок опубликован в Telegram Фукса.
На фотографии Кернес снят на больничной койке, рядом с ним – пасынок Родион Гайсинский.
"Передаю привет всем харьковчанам" И отдельный привет все, кто меня потерял", – написано в выноске на фото.
Когда сделан снимок, непонятно.
- 15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.
- 16 сентября его перевезли на лечение в Германию.
- 23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь. Спустя месяц его заместитель заявил, что процесс лечения "идет нормально".
- 4 ноября стало известно, что Кернеса переизбрали на должность мэра.
- За все это время не публиковались ни фото, ни заявления Кернеса. Харьковский горсовет несколько раз опровергал информацию о его смерти.
- 9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании исчезновения Кернеса, но потом удалила пост.
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