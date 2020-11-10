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Харьковский бизнесмен Фукс опубликовал первое фото Кернеса из клиники Шарите

10.11.2020, 20:24
Харьковский бизнесмен Фукс опубликовал первое фото Кернеса из клиники Шарите - Фото
Геннадий Кернес и Родион Гайсинский (Фото: t.me/pavelfuks)

"Передаю привет всем харьковчанам" И отдельный привет все, кто меня потерял", – написано в выноске на фото

Харьковский бизнесмен Павел Фукс показал фотографию Геннадия Кернеса из клиники Шарите. Снимок опубликован в Telegram Фукса.

На фотографии Кернес снят на больничной койке, рядом с ним – пасынок Родион Гайсинский.

"Передаю привет всем харьковчанам" И отдельный привет все, кто меня потерял", – написано в выноске на фото.

Когда сделан снимок, непонятно.

Геннадий Кернес и Родион Гайсинский (Фото: t.me/pavelfuks)
  • 15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.
  • 16 сентября его перевезли на лечение в Германию.
  • 23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь. Спустя месяц его заместитель заявил, что процесс лечения "идет нормально".
  • 4 ноября стало известно, что Кернеса переизбрали на должность мэра. 
  • За все это время не публиковались ни фото, ни заявления Кернеса. Харьковский горсовет несколько раз опровергал информацию о его смерти.
  • 9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании исчезновения Кернеса, но потом удалила пост.
Наталия Медведева
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