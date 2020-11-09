Харьковская полиция сообщила о расследовании исчезновения Кернеса, но потом удалила пост

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местонахождение Геннадия Кернеса "общеизвестно"

дополнено

Полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что с соответствующим заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций. "Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", – сообщили в полиции.

9 ноября полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" УК.

Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в полиции.

ОБНОВЛЕНО В 23:10. Пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местонахождение Кернеса "общеизвестно" – городской голова госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

"Наверняка, у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны", – написал Сидоренко.

По его словам, Кернеса ищут "по наводке" бывшего кандидата в депутаты Харьковского горсовета Анатолия Родзинского, который ранее распространил информацию о том, что Кернес якобы перенес инсульт, в результате которого потерял способность говорить.

ОБНОВЛЕНО В 23:45. Полиция Харькова удалила сообщение об исчезновении Кернеса со своего сайта. LIGA.net успела сделать скриншот.

15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.

16 сентября его перевезли на лечение в Германию.

23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь. Спустя месяц его заместитель заявил, что процесс лечения "идет нормально".

4 ноября стало известно, что Кернеса переизбрали на должность мэра.

За все это время не публиковались ни фото, ни заявления Кернеса. Харьковский горсовет несколько раз опровергал информацию о его смерти.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.