Заммэра Харькова о состоянии здоровья Кернеса: Процесс идет нормально

Мэр Харькова Геннадий Кернес за два дня до местных выборов – еще в немецкой клинике проходит лечение от COVID-19

Зараженный COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите" в Германии. Об этом в эфире Право на владу на телеканале "1+1" заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

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"Геннадий Адольфович находится в клинике "Шарите" на лечении. По мнению врачей, процесс идет нормально", – отметил Терехов.

Он сообщил, что у него есть письмо из клиники "Шарите".

"Я могу дословно вам зачитать о том, что "господин Геннадий Кернес из Харькова, Украина, находится у нас на лечении. Ежедневно он делает успехи. И мы ожидаем его полного выздоровления", – добавил заместитель мэра.

Планировалось, что Кернес появится в прямом эфире по видеосвязи, но выяснилось, что сделать это ему не позволили врачи.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.

16 сентября его перевезли на лечение в Германию.

23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.

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Арина Толина

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