Кернеса с COVID-19 перевозят на лечение в Германию, за ним прилетел самолет - СМИ
Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что у Кернеса несколько дней назад произошел инсульт
Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили COVID-19, могут перевезти на лечение в Германию. Самолет за ним якобы уже прибыл в Харьков. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
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По данным издания, это тот самый самолет, который перевозил российского оппозиционера Алексея Навального в Германию после отравления в РФ.
Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD прибыл в Харьков в 19:15 из немецкого Нюрнберга. Он принадлежит компании FAI Aviation Group, которая занимается медицинскими перевозками, сообщает издание.
По словам источников Суспільного, на этом самолете вывезут Кернеса. Около терминала заметили машины скорой помощи и автомобили с номерами 0202, которые использует охрана и окружение мэра.
Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что у Кернеса несколько дней назад произошел инсульт. По информации издания, мэра пытались экстренно вывезти на лечение в Германию или Израиль, но ни одна страна не соглашалась принять больного с коронавирусом.
Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская отказалась комментировать информацию, сославшись на ее конфиденциальность.
14 сентября Zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента сообщило, что у Кернеса выявили коронавирус. Его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. При этом издание указало, что мэр находится в коме. У Кернеса информацию о коме опровергли.
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