Кернес в коме, сообщает ZN. Пресс-секретарь говорит: "Это слухи"

Информацию о коме пресс-секретарь назвала "предвыборным, бестактным ходом оппонентов"

У мэра Харькова Геннадия Кернеса выявили коронавирус. Сейчас его госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, сообщило Zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента, указав при этом, что тот находится в коме. Однако у самого Кернеса информацию о коме опровергли.

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COVID-19 протекает у мэра в тяжелой форме. По данным Харьковской мэрии и Офиса президента, он находится в коме — искусственной или естественной, пока неизвестно, отметили в Zn.ua.

По информации Суспільного, Геннадий Кернес действительно лечится от COVID-19, но в коме при этом не находится. "Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме", — отметил в комментарии для Суспільного первый заммэра Харькова Игорь Терехов.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь городского головы Татьяна Грузинская сказала, что мэр "в больнице, остальное слухи" и, по ее мнению, это "предвыборный, бестактный ход оппонентов".

Сообщается, что последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа, на День города, а заболел — в первых числах сентября.

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Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

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