В Харькове Кернес и депутаты нарушили карантин: на сессию вызвали полицию

Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)

Сегодня на заседание Харьковского горсовета вызвали полицейских из-за того, что несколько депутатов не соблюдали масочный режим в помещениях во время адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В полицию с заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Информацию о факте зарегистрировали в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Местное издание NewsRoom уточняет, что без средств индивидуальной защиты был также мэр Харькова Геннадий Кернес.

За минувшие сутки в Харьковской области заразились коронавирусом 47 человек, всего с начала эпидемии - 1891.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

20 июня в Минздраве сообщили, что обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях.

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