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В Харькове Кернес и депутаты нарушили карантин: на сессию вызвали полицию

В Харькове Кернес и депутаты нарушили карантин: на сессию вызвали полицию - Фото
Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)
24.06.2020, 15:02

На сессию горсовета сегодня прибыл патруль полиции из-за нарушения масочного режима в помещениях

Сегодня на заседание Харьковского горсовета вызвали полицейских из-за того, что несколько депутатов не соблюдали масочный режим в помещениях во время адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В полицию с заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Информацию о факте зарегистрировали в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Местное издание NewsRoom уточняет, что без средств индивидуальной защиты был также мэр Харькова Геннадий Кернес.

За минувшие сутки в Харьковской области заразились коронавирусом 47 человек, всего с начала эпидемии - 1891.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 20 июня в Минздраве сообщили, что обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях.

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Арина Толина
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