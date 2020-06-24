В Харькове Кернес и депутаты нарушили карантин: на сессию вызвали полицию

Сегодня на заседание Харьковского горсовета вызвали полицейских из-за того, что несколько депутатов не соблюдали масочный режим в помещениях во время адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В полицию с заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.
Информацию о факте зарегистрировали в Едином учете Шевченковского отдела полиции.
Местное издание NewsRoom уточняет, что без средств индивидуальной защиты был также мэр Харькова Геннадий Кернес.
За минувшие сутки в Харьковской области заразились коронавирусом 47 человек, всего с начала эпидемии - 1891.
Читайте также: "Хватит уже гулять". У Зеленского прогнозируют совсем другую ситуацию с COVID-19