"Хватит уже гулять". У Зеленского прогнозируют совсем другую ситуацию с COVID-19

Через десять дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может кардинально измениться, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.
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"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Это, в первую очередь, бьет по экономике и по карманам людей", - сказал Тимошенко.
Он призвал украинцев максимально придерживаться всех условий карантина. "Никто же не хочет, чтобы лета не было через десять дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий ", - отметил заместитель главы Офиса президента.
Тимошенко уточнил, что власти не хотят усиливать карантин, но такую вероятность он не исключает.
"Хватит уже гулять, нагулялись. Все видят, какая у нас ситуация, каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Тимошенко.
По его словам, президент дал задание правоохранителям усилить проверку соблюдения мер карантина.
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