"Хватит уже гулять". У Зеленского прогнозируют совсем другую ситуацию с COVID-19

Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба президента)

Через десять дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может кардинально измениться, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.

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"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Это, в первую очередь, бьет по экономике и по карманам людей", - сказал Тимошенко.

Он призвал украинцев максимально придерживаться всех условий карантина. "Никто же не хочет, чтобы лета не было через десять дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий ", - отметил заместитель главы Офиса президента.

Тимошенко уточнил, что власти не хотят усиливать карантин, но такую вероятность он не исключает.

"Хватит уже гулять, нагулялись. Все видят, какая у нас ситуация, каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, президент дал задание правоохранителям усилить проверку соблюдения мер карантина.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. 19 июня в Украине сообщили о 921 новом случае COVID-19 за истекшие сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

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