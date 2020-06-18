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Коронавирус. В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки

Коронавирус. В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
18.06.2020, 08:45

Рекордную суточную заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 фиксируют в Украине второй день подряд

За последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это почти на 70 больше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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Госпитализированы 195 человек из новых заболевших. Также за сутки умерли 23 пациента (31 днем ранее), 504 больных выздоровели (415).

Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных. 

За сутки провели 21 204 тестирования. 12 106 из них сделаны методом ПЦР и 9098 - ИФА-иследований.

  • В мире наблюдается рекордная суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 выявили у почти 8,4 млн человек, умерли 450 452 больных, а 411 367 пациентов смогли одолеть недуг.
  • За 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это было наивысшим показателем суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.
  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19
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