Коронавирус. В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки

За последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это почти на 70 больше, чем предыдущий антирекорд суточной заболеваемости, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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Госпитализированы 195 человек из новых заболевших. Также за сутки умерли 23 пациента (31 днем ранее), 504 больных выздоровели (415).
Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных.
За сутки провели 21 204 тестирования. 12 106 из них сделаны методом ПЦР и 9098 - ИФА-иследований.
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