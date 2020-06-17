Коронавирус. Меры усиления карантина, которые смогут вводить регионы: список

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

Ограничения, которые могут вводить регионы в рамках усиления карантина, перечислил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям смогут ограничить:

- проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

- деятельность организаций, которые оказывают услуги по размещению;

- работу метрополитена;

- перевозку пассажиров всеми видами транспорта;

- посещение детских садов;

- работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

- работу кафе и ресторанов.

В связи с продлением адаптивного карантина запрещено находится в общественных зданиях и транспорте бз масок или респираторов, а также перевозить больше пассажиров, чем мест в транспортном средстве.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19.

Сегодня Кабмин продолжил адаптивный карантин до 31 июля.

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