Коронавирус. Меры усиления карантина, которые смогут вводить регионы: список

Ограничения, которые могут вводить регионы в рамках усиления карантина, перечислил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям смогут ограничить:
- проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
- деятельность организаций, которые оказывают услуги по размещению;
- работу метрополитена;
- перевозку пассажиров всеми видами транспорта;
- посещение детских садов;
- работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
- работу кафе и ресторанов.
В связи с продлением адаптивного карантина запрещено находится в общественных зданиях и транспорте бз масок или респираторов, а также перевозить больше пассажиров, чем мест в транспортном средстве.
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