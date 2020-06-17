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Коронавирус. Украина обновила антирекорды по заболевшим и умершим за сутки

Коронавирус. Украина обновила антирекорды по заболевшим и умершим за сутки - Фото
Скриншот из видеозаписи Радио Свобода
17.06.2020, 09:08

Вчера в стране зафиксирован рекорд и антирекорд: больше всего за сутки выздоровевших и больше всего заболевших

В Украине за прошлые сутки, 16 июня, выявили 758 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что почти на сотню больше, чем днем ранее. Это видно из информации Совета национальной безопасности и обороны. 

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До этого антирекорд был 12 июня - 753 заболевших.

За прошлые сутки зафиксировали 31 (днем ранее - 11) умерших больных с коронавирусом, 415 выздоровели (днем ранее - 171 пациент).

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 33 234 человека, 943 из них скончались, 14 943 одолели недуг. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР, методом ИФА - 97 935.

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На утро 17 июня в мире заразились инфекцией почти 8,3 млн человек, под 450 000 умерли, около 4,5 млн выздоровели.

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Евгений Пилипенко
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