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Коронавирус. Заболели 8,3 млн, больше всего в США, Бразилии, РФ: данные 10 стран

Коронавирус. Заболели 8,3 млн, больше всего в США, Бразилии, РФ: данные 10 стран - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
17.06.2020, 07:24

C начала пандемии в мире выздоровели 4 321 388 пациентов

На утро 17 июня в мире заразились инфекцией COVID-19 8 263 724 человек, 446 122 умерли, 4 321 388 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША занимают первое место по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 2 208 400 человек, зафиксированы 119 132 летальных случаев, выздоровели 903 041 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 928 834 заболевших, 45 456 летальных случаев, 477 364 выздоровевших

На третьем – Россия, где заразились COVID-19  545 834 человек, 7284 умерли, выздоровели 294 306.

На четвертом Индия, 354 161 инфицированный, 11 291 умерших, 187 552 выздоровевших.

Великобритания – на пятом, в стране 298 136 случаев заражений COVID-19, 41 969 умерли, данных о выздоровевших нет.

Испания – на шестой позиции  291 408 зараженных , 27 136 летальных случаев, на сегодня нет данных о выздоровевших.

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Италия – на седьмом, заболели 237 500 человек, летальных случаев 34 405, 178 526 выздоровевших.

На восьмом Перу, 237 156 инфицированы, 7056 умерли, выздоровели 125 205 человек.

Иран – на девятом, 192 439 заболели, 9065 умерли, 152 675 выздоровели.

Германия – на десятом, где 188 382 заболевших, 8 910 умерли, 173 100 выздоровели.

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Арина Толина
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