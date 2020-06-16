Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Врач из Львова: Вирус изменился, пневмония может развиться быстро и бессимптомно

Врач из Львова: Вирус изменился, пневмония может развиться быстро и бессимптомно - Фото
Иллюстративное фото: Marcin Gadomski/EPA
16.06.2020, 19:35

Замдиректора Львовской инфекционной больницы рассказал, как изменилось течение болезни у пациентов, заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, сообщает Львовский портал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, сейчас многим заболевшим COVID-19, которые лечатся дома, необходимо находиться в стационаре.

"С начала эпидемии вирус очень изменился. Теперь пневмония может развиться за считанные дни и совершенно бессимптомно. Раньше людям говорили, что "скорую" необходимо вызывать при таких симптомах, как одышка и осложнения дыхания, а сейчас они отсутствуют. Только при температуре даже ниже 38 и общей слабости уже на второй день может развиться пневмония. На 7-10 день - тяжелые поражения легких, требующие длительного и интенсивного лечения", – сказал Берник.

По его словам, сейчас существенно возросло количество больных COVID-19 в тяжелом состоянии и они должны дольше оставаться в больнице - примерно месяц. А если больной попадает в реанимацию, то лечение может длиться до двух месяцев.

"В инфекционной больнице уже заканчиваются места. По состоянию на сегодня, 16 июня, здесь находятся 199 пациентов, а принять медучреждение может не более двух сотен. В каждом отделении медперсонал работает в круглосуточном режиме. Конечно, нагрузка увеличилась, но мы справляемся. Хотя уже очень измучились физически и морально. Потому что все ждали спада заболеваемости и завершения эпидемии, а ситуация наоборот ухудшилась: растет количество больных, тяжелых и смертельных случаев", – рассказал врач.

  • За минувшие сутки во Львовской области COVID-19 подтвердили еще у 139 человек.

Читайте также: Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Львов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 