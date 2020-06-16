Врач из Львова: Вирус изменился, пневмония может развиться быстро и бессимптомно

Иллюстративное фото: Marcin Gadomski/EPA

С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, сообщает Львовский портал.

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По его мнению, сейчас многим заболевшим COVID-19, которые лечатся дома, необходимо находиться в стационаре.

"С начала эпидемии вирус очень изменился. Теперь пневмония может развиться за считанные дни и совершенно бессимптомно. Раньше людям говорили, что "скорую" необходимо вызывать при таких симптомах, как одышка и осложнения дыхания, а сейчас они отсутствуют. Только при температуре даже ниже 38 и общей слабости уже на второй день может развиться пневмония. На 7-10 день - тяжелые поражения легких, требующие длительного и интенсивного лечения", – сказал Берник.

По его словам, сейчас существенно возросло количество больных COVID-19 в тяжелом состоянии и они должны дольше оставаться в больнице - примерно месяц. А если больной попадает в реанимацию, то лечение может длиться до двух месяцев.

"В инфекционной больнице уже заканчиваются места. По состоянию на сегодня, 16 июня, здесь находятся 199 пациентов, а принять медучреждение может не более двух сотен. В каждом отделении медперсонал работает в круглосуточном режиме. Конечно, нагрузка увеличилась, но мы справляемся. Хотя уже очень измучились физически и морально. Потому что все ждали спада заболеваемости и завершения эпидемии, а ситуация наоборот ухудшилась: растет количество больных, тяжелых и смертельных случаев", – рассказал врач.

За минувшие сутки во Львовской области COVID-19 подтвердили еще у 139 человек.

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