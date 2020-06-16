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Коронавирус. Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

Коронавирус. Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией - Фото
Елена Зеленская (Фото: пресс-служба президента)
16.06.2020, 10:09

На прошлой неделе у жены президента Елены Зеленской обнаружили коронавирус

Елену Зеленскую, супругу президента Владимира Зеленского, госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП напомнили, что на прошлой неделе у Зеленской обнаружили коронавирус: "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей". 

Очередные ПЦР-тесты у Зеленского и детей показали негативный результат, уточнили в ОП. 

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский Елена Зеленская коронавирус COVID-19
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