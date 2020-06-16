Коронавирус. Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

Елена Зеленская (Фото: пресс-служба президента)

Елену Зеленскую, супругу президента Владимира Зеленского, госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП напомнили, что на прошлой неделе у Зеленской обнаружили коронавирус: "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей".

Очередные ПЦР-тесты у Зеленского и детей показали негативный результат, уточнили в ОП.

9 июня в интервью Зеленский рассказал, как собирался переболеть коронавирусом , чтобы "не было депрессии у людей".

переболеть коронавирусом 12 июня у Зеленской обнаружили коронавирус.