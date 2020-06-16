Коронавирус. Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией

Елену Зеленскую, супругу президента Владимира Зеленского, госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В ОП напомнили, что на прошлой неделе у Зеленской обнаружили коронавирус: "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей".
Очередные ПЦР-тесты у Зеленского и детей показали негативный результат, уточнили в ОП.