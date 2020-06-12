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У Елены Зеленской обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской обнаружили коронавирус - Фото
Елена и Владимир Зеленские (Фото: пресс-служба президента)
12.06.2020, 14:08

Супруга президента Елена Зеленская пребывает на амбулаторном лечении, симптомов COVID-19 нет

Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Тесты президента и его детей - отрицательные.

Первая леди чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у нее нет. Она находится на амбулаторном лечении, изолированно от членов семьи.

Пока что неизвестно, где и когда могло произойти заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным особам рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности пройти тестирование.

Денис Юдин
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Елена Зеленская коронавирус
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