Зеленский хотел заболеть коронавирусом и закрыться на Банковой. Отговорили

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Когда только начиналась коронавирусная паника в Украине, президент Владимир Зеленский собирался пойти в одну из больниц, где уже лежали больные COVID-19, и специально там заразиться, чтобы показать украинцам, "что это страшно". Такую историю он рассказал у себя в авто, пишет Украинская правда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос журналиста, боится ли он нового заболевания, он заявил, что "вообще нет". После этого член команды Зеленского обратился к нему со словами "Давай скажем?" - и президент рассказал, как "хотел на себе пройти этот этап, то есть заболеть коронавирусом".

"Почему? Чтобы людям было легче. Был у нас момент депрессии, мы собрались и я предложил: давай я заболею, сразу меня изолируем на Банковой, я там посплю и проживу это нормально. Ну, чтобы люди понимали, что это страшно: что ты можешь заболеть, что тебе плохо, и я через себя это пропущу и покажу: надо быть изолированным. Ну, чтобы они поняли, чтобы не было депрессухи, что это чума. Потому что мы уже забыли, как в самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. И я предложил", - рассказал он историю.

Читайте также: "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

На вопрос, что остановило, Зеленский ответил, что это "был бы перебор", но затем уточнил: кто-то ему подсказал, что люди скажут - это пиар. Более того, сказал президент, семья не простила бы - "сказали бы, что я сумасшедший".

"И, в принципе, были бы правы", - подытожил он со смехом.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 9 июня в мире (только официально) заболели 7,2 млн человек, 409 000 умерли, 3,56 млн выздоровели.

Читайте также: Гонка на выживание. Топ-10 вакцин-кандидатов против коронавируса – таблица