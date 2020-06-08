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"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

"Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
08.06.2020, 16:19

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что коронавирус пока не побежден и не следует пренебрегать индивидуальными средствами защиты

Коронавирус никуда не исчез, в Украине по-прежнему каждый день от COVID-19 умирают люди, поэтому нельзя забывать о необходимости ношения защитных масок и социального дистанцирования. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании правительства 8 июня, передает Офис президента.

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Отмечается, что правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако по-прежнему ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать", - отметил Зеленский.

Его поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что люди должны быть сознательными, поскольку угроза эпидемии остается.

  • За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11).
  • В Украине в течение последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.
  • По состоянию на 8 июня в семи областях и Киеве нельзя смягчать карантин из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.
Наталия Медведева
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