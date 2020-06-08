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Минздрав назвал причину увеличения случаев коронавируса на выходных

Минздрав назвал причину увеличения случаев коронавируса на выходных - Фото
Киевское метро после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
08.06.2020, 08:44

Минздрав напомнил о правилах пассажирских перевозок во время карантина

В Украине в течение последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По состоянию на 7 июня было зафиксировано 485 новых случаев заражения COVID-19, а сутками ранее (6 июня) – 550, 5 июня заболели 553 человека.

"Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - отметили в пресс-службе.

Минздрав напомнил правила пассажирских перевозок во время карантина в инфографике.

Нажмите для увеличения

Инфографика Минздрава

Фото: facebook.com/moz.ukr

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Арина Толина
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