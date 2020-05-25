В Киеве заработало метро: первые видео из подземки после двухмесячного карантина

Сегодня, 25 мая, в Киеве после беспрецедентного – более чем двухмесячного – перерыва на коронавирусный карантин возобновил работу метрополитен.

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Киевляне делятся в соцсетях записями первого поезда метро после карантина, снимают на видео вестибюли станций и вагоны.

Судя по нескольким роликам, людей в час пик – около 08:00 утра – не так много, как до карантина.

Судя по сервису Гугл.Пробки, запуск подземки несколько разгрузил наземную транспортную инфраструктуру Киева, однако заторы и "тягучки" по-прежнему (на 10:00 утра) наблюдаются на многих участках дорог.

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Возможную вспышку заболевания коронавирусом из-за запуска подземки стоит ожидать не ранее конца недели: через пять-семь дней после заражения (типичный инкубационный период вируса SARS-CoV-2) появятся первые симптомы у подхвативших инфекцию.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

17 марта 2020-го метро остановили в Киеве, Харькове и Днепре.

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Сегодня, 25 мая, в Киеве и Харькове открылось метро: правила проезда при коронавирусе.

В Днепре работу метрополитена пока не возобновляют.

Видео: Радіо Свобода Україна, Nesky2004, Андрей Жуковский

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