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В Днепре сегодня с 15:00 прекращает работать метро

В Днепре сегодня с 15:00 прекращает работать метро - Фото
Днепровский метрополитен (Фото: Наше Місто)
17.03.2020, 14:28

Метрополитен Днепра прекратит работать в 15:00 17 марта, закроются кафе, ТРЦ и кинотеатры

В Днепре сегодня, 17 марта, с 15:00 прекратит работать метро. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Решение о прекращении работы метро приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности. Метрополитен снова начнет перевозит пассажиров после окончания в стране карантинного режима, веденного для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Весь остальной городской транспорт будет работать без изменений.

Помимо метро, закроются все рестораны, кафе, ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры.

Поликлиники, больницы, продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки и заправки продолжат работу.

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Денис Юдин
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