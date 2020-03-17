В Днепре сегодня с 15:00 прекращает работать метро

Днепровский метрополитен (Фото: Наше Місто)

В Днепре сегодня, 17 марта, с 15:00 прекратит работать метро. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Решение о прекращении работы метро приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности. Метрополитен снова начнет перевозит пассажиров после окончания в стране карантинного режима, веденного для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Весь остальной городской транспорт будет работать без изменений.

Помимо метро, закроются все рестораны, кафе, ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры.

Поликлиники, больницы, продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки и заправки продолжат работу.

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