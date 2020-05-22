Ослабление карантина: что станет можно и какие области готовы - инфографика

Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Сегодня, 22 мая, Украина переходит на адаптивный карантин, правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В регионах, где эпидемиологическая ситуация остается сложной, карантин ослаблять не будут. Решение о снятии или усилении ограничений будут принимать областные комиссии по чрезвычайным ситуациям на основе трех показателей:

- инцидентность (среднее число новых случаев на 100 000 человек за последние семь дней) не превышает 12;

- загруженность больниц, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19, меньше 50%;

- среднее количество ПЦР-тестов на коронавирус больше 12 на 100 000 человек в течение семи дней.

На сегодня, по данным Минздрава, всем критериям соответствуют 13 областей: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская.

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Что изменилось на уровне всей страны:

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На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 20 148 украинцев, 588 человек умерли, 6 585 пациентов выздоровели.

Карантин в Киевской области сегодня не снимут из-за несоответствия критериям.

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Инфографика: пресс-служба Кабмина, пресс-служба МОЗ.