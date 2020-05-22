Коронавирус. В Украине снизилось число умерших за сутки, заболели 442 человека

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 358 пациентов, но было выявлено 442 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
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На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 19 672 украинцев, 573 человека умерли, 6311 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 442 новых случая заболевания (сутками ранее - 476), 9 человек умерли (сутками ранее - 15), выздоровели 358 пациентов (сутками ранее - 272).
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