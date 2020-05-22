Коронавирус. В Украине снизилось число умерших за сутки, заболели 442 человека

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 358 пациентов, но было выявлено 442 новых случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 19 672 украинцев, 573 человека умерли, 6311 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 442 новых случая заболевания (сутками ранее - 476), 9 человек умерли (сутками ранее - 15), выздоровели 358 пациентов (сутками ранее - 272).

Новость дополняется...

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 22 мая в мире коронавирусной инфекцией заболели 5 194 574 человек, 334 621 умерли, 2 081 511 выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE