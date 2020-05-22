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Коронавирус. Заболели 5,2 млн, Россия обогнала Бразилию: данные по 10 странам

Коронавирус. Заболели 5,2 млн, Россия обогнала Бразилию: данные по 10 странам - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
22.05.2020, 07:07

По последним данным, больше всего заразились COVID-19 в США, России и Бразилии

На утро 22 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 194 574 человек, 334 621 умерли, 2 081 511 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 602 902 человек, зафиксированы 96 354 летальных случаев, выздоровели 382 169 пациентов.

На втором месте – Россия, заразились COVID-19  317 554 человека, 3099 умерли, выздоровели 92 681.

На третьем – Бразилия, 310 921 заболевших, 20 082 летальных случаев, 125 960 выздоровевших.

На четвертом Испания, где 280 117 зараженных , 27 940 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

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Британия – на пятом, в стране 226 463 случаев, 32 692 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 228 006 человек, летальных случаев 32 486, 134 560 выздоровевших.

На седьмом Франция – 181 826 инфицированы, 28 215 умерли, 63 858 выздоровели.

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Германия – на восьмом, 179 021 заболевших, 8 309 умерли, 158 00 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 153 548, умерли 4 249, выздоровели 114 990.

Иран – на десятом, 129 341 зараженных, 7 249 умерли, 100 564 выздоровели.

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Арина Толина
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