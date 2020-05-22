Коронавирус. Заболели 5,2 млн, Россия обогнала Бразилию: данные по 10 странам

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

На утро 22 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 194 574 человек, 334 621 умерли, 2 081 511 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 602 902 человек, зафиксированы 96 354 летальных случаев, выздоровели 382 169 пациентов.

На втором месте – Россия, заразились COVID-19 317 554 человека, 3099 умерли, выздоровели 92 681.

На третьем – Бразилия, 310 921 заболевших, 20 082 летальных случаев, 125 960 выздоровевших.

На четвертом Испания, где 280 117 зараженных , 27 940 летальных случаев, 196 958 выздоровевших.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Британия – на пятом, в стране 226 463 случаев, 32 692 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на шестом, заболели 228 006 человек, летальных случаев 32 486, 134 560 выздоровевших.

На седьмом Франция – 181 826 инфицированы, 28 215 умерли, 63 858 выздоровели.

Читайте также: В ВОЗ предупредили: Коронавирус может вновь ударить по Европе двойной волной

Германия – на восьмом, 179 021 заболевших, 8 309 умерли, 158 00 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 153 548, умерли 4 249, выздоровели 114 990.

Иран – на десятом, 129 341 зараженных, 7 249 умерли, 100 564 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE