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СOVID-19. Заболели 4,3 млн человек, РФ обогнала Британию: данные по 10 странам

СOVID-19. Заболели 4,3 млн человек, РФ обогнала Британию: данные по 10 странам - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
13.05.2020, 06:34

По последним данным, больше всего заразились COVID-19 в США, Испании и России

На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии инфицированы COVID-19 1 408 636 человек, зафиксированы 82 425 летальных случаев, выздоровели 296 746 пациентов.

На втором месте – Испания, где 269 520 зараженных , 26 920 летальных случаев, 180 470 выздоровевших.

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Россия – на третьем, заразились 232 243 человека, 2116 умерли, выздоровели 43 512.

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Британия – на четвертом, в стране 226 463 случаев, 32 692 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на пятом, заболели 221 216 человек, летальных случаев 30 911, 109 039 выздоровевших.

На шестом Франция – 178 225, 26 991 умерли, 57 785 выздоровели.

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На седьмом – Бразилия, 178 214 заболевших, 12 461 летальных случаев, 72 697 выздоровевших.

Германия – на восьмом, 173 171 заболевших, 7 738 умерли, 147 200 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 141 475, умерли 3 894, выздоровели 98 889.

Иран – на десятом, 110 697 зараженных, 6733 умерли, 88 357 выздоровели.

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Арина Толина
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