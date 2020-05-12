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В Испании тысячи родственников умерших от COVID-19 подали в суд на премьера

В Испании тысячи родственников умерших от COVID-19 подали в суд на премьера - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
12.05.2020, 20:54

Правительство Испании обвиняют в неосторожных действиях при распространении COVID-19

В Испании более 3000 родственников умерших от коронавируса подали коллективную жалобу в Верховный суд на премьер-министра Педро Санчеса и его правительство. Об этом сообщает El Mundo.

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Правительство обвиняют в неосторожных действиях при распространении COVID-19.

По последним данным Министерства здравоохранения, число погибших в Испании составляет 26 920 человек. Почти 270 000 человек заразились.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Испании Фернандо Симон заявил сегодня, что новые случаи коронавируса, привезенные в Испанию из-за рубежа, могут стать одним из "самых больших рисков" для страны, передает CNN.

С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.

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На утро 12 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 255 954 человек, 287 332 умерли, 1 527 496 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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