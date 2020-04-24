ВОЗ обеспокоена, что в Украине COVID-19 будут лечить непроверенными препаратами

Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA

Всемирная организации здравоохранения направила министру здравоохранения Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла Минздрав от использования экспериментальных препаратов при лечении коронавирусной болезни COVID-19. Письмо в сети разместила Украинская правда, ссылаясь на собственные источники его получения.

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Документ за подписью регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге датирован 7 апреля 2020 года. В нем подчеркивается, что ранее ВОЗ уже предупреждала Украину о том, что применение не прошедших исследования препаратов может быть опасным.

В письме также упоминается протокол лечения COVID-19, утвержденный 2 апреля Минздравом - в нем фигурируют препараты, которые не прошли клинические испытания: лопинавир, гидроксихлорохин и другие.

В ВОЗ напомнили, что использовать экспериментальные препараты можно только после проведения "этически одобренных, рандомизированных исследований". А когда "проведение клинических испытаний является невозможным", лечение пациентов должно проводиться по протоколу MEURI, разработанному "для лечения экспериментальными препаратами".

СПРАВКА. Протокол MEURI был разработан ВОЗ в 2018 году для лечения лихорадки Эбола, сейчас он применяется при отсутствии доказанных препаратов для лечения болезни, невозможности быстро провести клинические испытания лекарств, наличии согласия пациента на такое лечение и в ряде других случаев.

Отдельно во ВОЗ прокомментировали использование препарата плаквенил. Оказалось, что из-за ограниченной доказанности препарата в ВОЗ 25 марта приняли решение "сделать шаг назад" и привлечь экспертов, чтобы решить вопрос о том, целесообразно ли вообще проводить клинические испытания плаквенила. Поэтому доказанность этого препарата до сих пор остается под сомнением.

В пресс-службе Минздрава в телефонном разговоре с редактором LIGA.net комментировать письмо и сам факт его получения отказались, предложив задать вопрос о письме на ближайшем брифинге МОЗ.

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2 апреля в МОЗ утвердили единый государственный протокол лечения COVID-19.

3 апреля Украина получила 3000 упаковок плаквенила, которым в МОЗ собирались лечить от коронавируса.

5 апреля Максим Степанов анонсировал дополнение протокола лечения коронавируса новыми препаратами. Какими - не уточнил.

10 апреля Минздрав добавил в протокол лечения COVID-19 новый препарат - фавипиравир.

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