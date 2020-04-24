ВОЗ обеспокоена, что в Украине COVID-19 будут лечить непроверенными препаратами

Всемирная организации здравоохранения направила министру здравоохранения Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла Минздрав от использования экспериментальных препаратов при лечении коронавирусной болезни COVID-19. Письмо в сети разместила Украинская правда, ссылаясь на собственные источники его получения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Документ за подписью регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге датирован 7 апреля 2020 года. В нем подчеркивается, что ранее ВОЗ уже предупреждала Украину о том, что применение не прошедших исследования препаратов может быть опасным.
В письме также упоминается протокол лечения COVID-19, утвержденный 2 апреля Минздравом - в нем фигурируют препараты, которые не прошли клинические испытания: лопинавир, гидроксихлорохин и другие.
В ВОЗ напомнили, что использовать экспериментальные препараты можно только после проведения "этически одобренных, рандомизированных исследований". А когда "проведение клинических испытаний является невозможным", лечение пациентов должно проводиться по протоколу MEURI, разработанному "для лечения экспериментальными препаратами".
Отдельно во ВОЗ прокомментировали использование препарата плаквенил. Оказалось, что из-за ограниченной доказанности препарата в ВОЗ 25 марта приняли решение "сделать шаг назад" и привлечь экспертов, чтобы решить вопрос о том, целесообразно ли вообще проводить клинические испытания плаквенила. Поэтому доказанность этого препарата до сих пор остается под сомнением.
В пресс-службе Минздрава в телефонном разговоре с редактором LIGA.net комментировать письмо и сам факт его получения отказались, предложив задать вопрос о письме на ближайшем брифинге МОЗ.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: В Украине приняли новый протокол лечения при коронавирусе: что он предлагает и что с ним не так