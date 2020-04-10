Коронавирус. Минздрав добавил в протокол лечения COVID-19 новый препарат

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и добавило к нему новый препарат – "Фавипиравир". Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Сегодня мы обновили протокол лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно акцентировали на четком алгоритме применения лекарственных средств, а также добавили к списку еще один препарат - "Фавипиравир", – написал Степанов.
Министр добавил, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов.
Он уточнил, что лекарственные средства, указанные в протоколе, приобрести для собственных нужд невозможно – все они реализуются по рецепту. Минздрав усилит контроль над оборотом этих препаратов.
По словам министра, эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей – это также зафиксировано в протоколе.
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Он напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок. В частности, речь идет о препаратах "Гидроксихлорохин" и "Хлорохин", а также медоборудовании – томографах, аппаратах УЗИ, дефибрилляторах.
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