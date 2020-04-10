Коронавирус. Минздрав добавил в протокол лечения COVID-19 новый препарат

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и добавило к нему новый препарат – "Фавипиравир". Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Сегодня мы обновили протокол лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно акцентировали на четком алгоритме применения лекарственных средств, а также добавили к списку еще один препарат - "Фавипиравир", – написал Степанов.

Министр добавил, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов.

Он уточнил, что лекарственные средства, указанные в протоколе, приобрести для собственных нужд невозможно – все они реализуются по рецепту. Минздрав усилит контроль над оборотом этих препаратов.

По словам министра, эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей – это также зафиксировано в протоколе.

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Он напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок. В частности, речь идет о препаратах "Гидроксихлорохин" и "Хлорохин", а также медоборудовании – томографах, аппаратах УЗИ, дефибрилляторах.

китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу фавипиравира как потенциального лекарства от коронавируса COVID-2019. 17 февраля сообщалось, что

лекарство от гриппа Avigan (фавипиравир), разработанное в Японии, в Китае решили официально использовать для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. 18 марта

31 марта в ЕС заявили , что эффективность гидроксихлорохина в отношении коронавируса пока не доказана.

3 апреля в Украине начали лицензировать изготовление препаратов для борьбы с коронавирусом.

("Фавипиравир" или "T-705") . 8 апреля сообщалось, что Япония передаст Украине для лечения коронавируса препарат "Авиган"

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