В Украине начали лицензировать изготовление препаратов для борьбы с COVID-19

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

В Украине начали лицензировать предприятия для изготовления препаратов, которые помогают при лечении коронавирусной болезни. Об этом на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба главы государства.

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Эти препараты должны помочь преодолевать COVID-19 на ранних стадиях и не допускать осложнений у пациентов.

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Замглавы ОП Кирилл Тимошенко добавил, что ночью в страну прибыло около 100 000 тестов. Кроме того, подписан контракт о закупке реагентов, которых хватит для изготовления миллиона тестов. В начале следующей недели их отправят в региональные лаборатории.

К концу следующей недели медицинские учреждения получат 12 000 многоразовых защитных костюмов.

На данный момент нет лечения от коронавирусной болезни - терапия носит симптоматический характер.

Плаквенил", который якобы помогает лечить под присмотром медиков коронавирусную болезнь. 2 апреля, Украина получила от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "

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