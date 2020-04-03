Как будут тестировать на коронавирус. Ляшко сообщил о новом алгоритме Минздрава

Людям, у которых подозревают заражение коронавирусом, не нужно будет ехать в больницу для тестирования. О новом алгоритме тестирования в эфире 1+1 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
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"Алгоритм тестирования изменен. На сегодняшний день созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача или бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, собирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза", - сказал он.
Ляшко также добавил, что к тетстированию присоединились четыре лаборатории. В ближайшие дни им поставят 12 амплификаторов, которые позволят увеличить количество ПЦР-тестов в каждой лаборатории.
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