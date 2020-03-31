ЕС: Нет никаких доказательств эффективности гидроксихлорохина против COVID-19

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Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни. Об этом сообщает Reuters.

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"Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана", - заявил пресс-секретарь Европейской комиссии со ссылкой на позицию Европейского агентства по медицине.

Пресс-секретарь сказал, что также нет никаких свидетельств положительного эффекта хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также тестируется в качестве возможного использования против COVID-19.

Издание отмечает, что Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина. "Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время является приоритетом", - заявили в правительстве.

На прошлой неделе Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой "большой потенциал" в борьбе с коронавирусом.

Вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса в экстренных ситуациях.