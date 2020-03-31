Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЕС: Нет никаких доказательств эффективности гидроксихлорохина против COVID-19

ЕС: Нет никаких доказательств эффективности гидроксихлорохина против COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
31.03.2020, 20:11

Препарат, о котором говорил президент США Дональд Трамп, пока не продемонстрировал эффективности против коронавируса, заявили в ЕС

Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана", - заявил пресс-секретарь Европейской комиссии со ссылкой на позицию Европейского агентства по медицине.

Пресс-секретарь сказал, что также нет никаких свидетельств положительного эффекта хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также тестируется в качестве возможного использования против COVID-19.

Издание отмечает, что Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина. "Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время является приоритетом", - заявили в правительстве.

  • На прошлой неделе Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой "большой потенциал" в борьбе с коронавирусом.
  • Вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса в экстренных ситуациях.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
США дональд трамп коронавирус гидроксихлорохин хлорохин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 