В США для чрезвычайных случаев утвердили препарат против коронавируса

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса в экстренных ситуациях.

Этот препарат уже много лет используют для лечения малярии, ревматоидного артрита и волчанки (аутоиммунное заболевание).

Лекарство еще проходит испытания в больницах в Нью-Йорке.

По распоряжению FDA, этот медпрепарат необходимо "передать в стратегический национальный резерв, чтобы его могли перераспределить для госпитализированных подростков и взрослых пациентов с COVID-19". Две ведущие фармакологические компании Sandoz и Bayer уже передали Министерству здравоохранения США 30 млн и 1 млн доз соответственно.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой "большой потенциал" в борьбе с коронавируса.

Однако глава FDA Стивен Хан был более осторожен в прогнозах, заявив, что ученые надеются на эффективность этих препаратов и заявил, что нужны дальнейшие испытания.

Многие ученые скептически относятся к идее использования гидроксихлорохина для лечения коронавируса, поскольку для подтверждения эффективности не хватает клинических испытаний, сообщает Politico. Распоряжение FDA может создать дефицит лекарств для людей, которые зависят от препарата, в частности, пациентов с волчанкой или ревматоидным артритом.

24 марта в Аризоне в результате приема хлорохина умер 60-летний мужчина , которого убедили слова Трампа, что хлорохинфосфат (антималярийное средство) может помочь при коронавирусе.