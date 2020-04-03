Украина получила 3000 упаковок препарата, которым будут лечить при коронавирусе

Вчера, 2 апреля, Украина получила от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "Плаквенил", который якобы помогает лечить под присмотром медиков коронавирусную болезнь. Об этом в эфире канала 1+1 сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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По его словам, у Минздрава уже готова схема распределения препарата по регионам: 2250 упаковок поедут во все области, 750 останутся в Киеве "для быстрого реагирования".
Приказ об этом подпишут сегодня, 3 апреля.
Степанов добавил, что у Минздрава уже есть договоренности с другими компаниями насчет поставок "Плаквенила". Украина собирается закупить его на лечение 20 000 пациентов с поставкой на следующей неделе.
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