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Украина получила 3000 упаковок препарата, которым будут лечить при коронавирусе

Украина получила 3000 упаковок препарата, которым будут лечить при коронавирусе - Фото
Фото: ЕРА
03.04.2020, 08:03

Сегодня, если будет подписан соответствующий приказ, во все области Украины будет отправлен "Плаквенил" для лечения коронавирусной болезни COVID-19

Вчера, 2 апреля, Украина получила от французской компании-производителя Sanofi первые 3000 упаковок препарата "Плаквенил", который якобы помогает лечить под присмотром медиков коронавирусную болезнь. Об этом в эфире канала 1+1 сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, у Минздрава уже готова схема распределения препарата по регионам: 2250 упаковок поедут во все области, 750 останутся в Киеве "для быстрого реагирования".

Приказ об этом подпишут сегодня, 3 апреля.

Власти ЕС и часть медиков подчеркивают: возможная эффективность "Плаквенила" (действующее вещество - гидроксихлорохин) при COVID-19 не доказана масштабными клиническими испытаниями. Некоторые побочные эффекты очень опасные, и самолечением заниматься строжайше запрещено. В США при попытке самолечения плаквенилом умер мужчина, его жена в критическом состоянии. Не пытайтесь принимать препарат самостоятельно!

Степанов добавил, что у Минздрава уже есть договоренности с другими компаниями насчет поставок "Плаквенила". Украина собирается закупить его на лечение 20 000 пациентов с поставкой на следующей неделе.

Читайте также: Французы испытывают лекарство против COVID-19. Побочные эффекты - опасные

Евгений Пилипенко
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