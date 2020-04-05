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Утвержденный МОЗ протокол лечения коронавируса дополнят новыми лекарствами

Утвержденный МОЗ протокол лечения коронавируса дополнят новыми лекарствами - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
05.04.2020, 20:47

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал изменения в едином протоколе лечения коронавируса

Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом вскоре будет расширен новыми лекарственными препаратами. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире 1+1.

"Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", - сказал он.

Он не уточнил, о каких именно лекарствах идет речь.

2 апреля Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Читайте также: Разбор | В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Вадим Ребрина
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