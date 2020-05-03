COVID-19. В США в рамках протеста на пляж пришла "смерть с косой": фото, видео

Фото: скриншот из видео Northwest Florida Daily News/YouTube

Во Флориде американский юрист Дэниел Ульфельдер вышел на пляж в образе "смерти с косой". Он протестует против, по его мнению, преждевременного открытия пляжей. Об этом сообщает CNN.

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Ульфельдер считает себя убежденным сторонником доступа к общественным пляжам в штате, однако он говорит, что разрешать доступ к пляжу во время пандемии - это ошибка, которая может поставить под угрозу общество.

Он отметил, что на пляже, который Ульфельдер посетил 1 мая, было много людей. "Я знаю, насколько красивы и привлекательны наши пляжи. Но если мы не примем меры для контроля над этим, вирус действительно выйдет из-под контроля", - считает адвокат.

Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

27 апреля сообщалось, что тысячи людей спасаются от жары на пляжах в Калифорнии, невзирая на эпидемию и карантин.