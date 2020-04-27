Карантин в США. Тысячи людей спасаются от жары на пляжах в Калифорнии – видео

Несмотря на эпидемию коронавируса и общенациональной карантин, из-за жары тысячи людей ежедневно приходят на некоторые пляжи в Калифорнии. Об этом сообщил канал CNN.

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Пляжи в округах Лос-Анджелес и Сан-Диего остаются закрытыми, но они уже открыты в Вентуре и Оранже, хотя любители пляжного отдыха все еще должны придерживаться множества рекомендаций и ограничений.

Власти последних двух округов утверждают, что пляжники "отлично себя ведут" и соблюдают правила социального дистанцирования.

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Сцены на пляжах Вентуры и Оранж-каунти резко контрастируют с пустыми соседними пляжами Южной Калифорнии: всего в нескольких километрах в округе Лос-Анджелес обширные территории у океана - только с патрулями полиции, отмечает CNN.

Пляжи, пляжные автостоянки, комнаты отдыха, душевые и подъездные пути здесь будут закрыты до 15 мая.

Видео: KTLA 5, LLN, 72nSunny



США лидирует в мире по числу заболевших – 987 322 случая (55 415 смертей).

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