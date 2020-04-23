В Калифорнии проверили на коронавирус весь населенный пункт – видео и фото

Удаленное от крупных населенных пунктов поселение на севере американского штата Калифорния стало одним из первых мест в мире, где попытались проверить на коронавирус и антитела к нему всех жителей. Об этом сообщает CNN.

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Четырехдневное тестирование для местных жителей в статистически обособленной местности Болинас на берегу Тихого океана в сельской местности к северу от Сан-Франциско было бесплатным и добровольным. У людей брали мазки из носа для проверки на вирус, а также каплю крови из пальца – на антитела.

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Поселок с населением около 1600 человек – один из двух, которые принимают участие в исследовании от Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Какой была явка жителей, пока неизвестно.

"Детальное изучение того, как вирус распространился в этих двух различных сообществах, даст нам важные данные, которые мы можем экстраполировать, чтобы лучше предсказать, как контролировать вирус в подобных сообществах по всей стране", – объяснили ученые.

Видео: KPIX CBS SF Bay Area

В субботу, 25 апреля, эксперимент повторят в другом поселке на 6000 жителей – в Мишн-Дистрикт, густонаселенном пригороде Сан-Франциско.

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Фото: ЕРА