В ВОЗ предупредили: Коронавирус может вновь ударить по Европе двойной волной

Осенью в Европе может произойти вторая волна коронавирусной болезни COVID-19, которую также могут усугубить вспышки сезонного гриппа или кори. Об этом в интервью The Daily Telegraf рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Крюге.
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"Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна волна сезонного гриппа или кори", - сказал он.
Крюге добавил, что вторая волна может также обрушиться на Африку и Восточную Европу, хоть сейчас в этих регионах и наблюдаются относительно невысокие показатели заболеваемости.
"Они находятся за кривой - некоторые страны говорят, что не такие, как Италия, а через две недели бум! К сожалению, они могут быть поражены второй волной", - предупреждает ученый.
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Крюге также призвал европейские страны, где снизился уровень заболеваемости, не праздновать преждевременно. По его словам, сейчас необходимо готовиться ко второй волне: наращивать возможности системы здравоохранения для госпитализации, всесторонне отслеживать контакты больных и проводить массовое тестирование.
Чиновник также подчеркнул, что темпы распространения болезни будут во много зависеть от простых людей и того, как они будут соблюдать ограничения после ослабления карантина.
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