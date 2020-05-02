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02.05.2020, 16:46

Тысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фото

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Тысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фото
Тысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фото
Тысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фотоТысячи испанцев вышли на улицы после семи недель карантина: фото

С сегодняшнего дня жители страны старше 14 лет могут совершать часовые прогулки

Сегодня в 6 часов утра по местному времени в Испании тысячи людей вышли на улицы, чтобы прогуляться, сделать побежку или покататься на велосипеде после семи недель самоизоляции. Об этом сообщает CNN.

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В Мадриде парки остаются закрытыми, поэтому бегуны и велосипедисты использовали широкий проспект возле парка Ретиро, заняв полосы для движения автотранспорта.

Правительство Испании настаивало на том, чтобы люди придерживались дистанции в два метра, но, по словам корреспондента CNN, это требование часто не соблюдалось.

С сегодняшнего дня жители страны старше 14 лет могут совершать часовые прогулки в сопровождении одного человека один раз в день рядом с домом или заниматься спортом, например, кататься на велосипеде, но в одиночку. Это разрешено делать это с 6:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. Для пожилых людей — свое расписание: с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00.

Журналист стал свидетелем случая, когда рядом с одним из велосипедистов остановилась полиция и напомнила ему, что еще час назад он должен был быть дома. 

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Правительство Испании начало ослаблять карантин в начале этой недели. В минувшие выходные детям до 14 лет разрешили гулять с родителями в течение часа. Испанцев попросили носить маски, если они не могут соблюдать строгие социальные правила дистанцирования.

С понедельника, 4 мая, Испания начнет "нулевую фазу" перехода к "новой нормальности". Некоторые магазины будут открыты для ограниченного числа клиентов только по предварительной записи, некоторые рестораны будут открыты с ограниченным обслуживанием на вынос.

Испания сейчас на втором месте в мире по зафиксированному количеству случаев заболевания COVID-19. По сосстоянию на 2 мая, там 245 560 случаев заражения, 25 000 человек умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.



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Теги: испания, карантин, коронавирус, COVID -19
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