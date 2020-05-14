Коронавирус. ООН предупреждает о глобальных проблемах с психикой из-за пандемии

Пандемия коронавирусной болезни СOVID-19 может привести к глобальному кризису психических заболеваний. Об этом говорится в докладе специалистов ООН в области здравоохранения, передает Reuters.
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"Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения - все они вызывают или могут вызвать психический стресс", - заявила во время презентации доклада представитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.
В отчете отмечается, что некоторые регионы и слои общества особо подвержены психическим расстройствам. Это касается детей и молодых людей, изолированных от друзей и школы, а также медиков, которые видят тысячи болеющих и умирающих пациентов.
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В ООН отмечают, что новые исследования и опросы уже показывают влияние COVID-19 на психическое здоровье во всем мире. Психологи говорят, что все чаще беспокойство испытывают дети, растет насилие в семье. Кроме того, в ряде стран отмечается рост случаев депрессии и тревоги.
"Этот кризис серьезно повлиял на психическое здоровье и благополучие целых обществ и является приоритетной задачей, которую необходимо срочно решить", - подчеркнула Кестель.
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