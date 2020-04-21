Коронавирус или голод. 55 странам, возможно, придется выбирать из двух зол – ООН

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Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 может вызвать распространение голода в мире, и в ряде стран, возможно, придется выбирать от чего (коронавируса или голода) спасать людей. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН.

Отмечается, что 55 стран и территорий, где живут 135 млн человек, остро страдают от недостатка продовольствия и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи продуктами питания. Они наиболее уязвимы к последствиям пандемии, поскольку имеют очень ограниченные возможности или вообще их не имеют, чтобы справиться одновременно с медицинским и социоэкономическим аспектом происходящего.

В ООН не исключают, что эти страны могут столкнуться с болезненным компромиссом между спасением людей от коронавируса и спасением людей от голода.

Сообщается, что пандемия может вызвать острые проблемы с нехваткой продовольствия и в других странах. Например, в зависящих от туризма малых островных развивающихся странах.

В ООН подсчитали, что из-за коронавируса количество людей, страдающих от голода, может вырасти до 265 млн человек.

По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше людей имели кризисные проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек или 53% населения), Демократической Республике Конго (15,6 млн, или 26% населения), Афганистане (11,3 млн, или 37% населения), Венесуэле (9,3 млн, или 32% населения) и в Эфиопии (8 млн, или 27% населения).

На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 481 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 436 человек умерло, 646 854 выздоровело.