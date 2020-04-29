Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото

С начала недели в Ливане начались массовые протесты из-за ускорения постдефолтного экономического падения на фоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CNN.
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Самые крупные протесты были в Триполи – беднейшем городе страны. Демонстранты кричали, что голодны, громили витрины и бросали коктейли Молотова в сторону банков – некоторые из отделений сгорели.
"Люди действительно отчаялись<…>Это ненормальная боль. Это боль, когда ты голоден, ты сердишься и грустишь, что больше не можешь платить за квартиру и не можешь есть", - говорит предприниматель и активист из Триполи Мира Минкара.
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Протестующим противостоит армия. На демонстрациях уже был застрелен один из участников акции, которого активисты теперь считают "мучеником голода".
Ливанская армия заявила, что "глубоко сожалеет" об этом и начала расследование обстоятельств смерти. При этом военные назвали демонстрантов "нарушителями" и подчеркнули, что "не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность".
Власти же объясняют, что кризис имеет комплексный характер, поскольку страна не оправилась после объявления дефолта.
"У нас комбинированный кризис с существенным экономическим кризисом и кризисом на фоне коронавируса. К сожалению, COVID-19 лишь усугубляет ситуацию", - сказал министр соцполитики Ливана Рамзи Мушаррафи.
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Фото - ЕРА
Видео - DARK TRUE - NEWS/YouTube