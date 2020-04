Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов

В Венесуэле прошли голодные бунты из-за продовольственного кризиса, который обострился на фоне коронавирусного карантина. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные местной правозащитной организации Venezuelan Observatory of Social Conflict.

Протесты прошли в разных городах страны: от Пунта де Мата на Востоке страны и до Мериды в Андских горах. Демонстранты громили и грабили магазины, были столкновения с полицией.

В южном городе Упата после протестов был найден застреленный 29-летний мужчина с двумя пулями в голове. Пока точно неизвестно, кто его убил. Полиция штата сообщала о 10 задержанных, но не упоминала о жертвах. Министерство коммуникации и информации на запросы правозащитников не отвечает.

В издании отмечают, что Венесуэла уже не первый год страдает от экономического и продовольственного кризиса.

В стране - острая нехватка моторного топлива из-за почти полного коллапса нефтеперерабатывающей сети после нескольких лет недостаточного инвестирования, отсутствия технического обслуживания и санкций США.

Из-за остановленных транспортных сетей поставки продовольствия в такие места, как Упата, ограничены. По данным ООН, в 2019 году 9,3 млн венесуэльцев (32% населения) имели проблемы с доступом к пище. Коронавирусный карантин лишь усугубил ситуацию: бедным семьям стало еще труднее найти товары первой необходимости.

На этой неделе Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала: п андемия коронавируса может вызвать распространение голода в мире - и в 55 странах, возможно, придется выбирать от чего спасать людей: COVID-19 или голода.

Венесуэла сообщает о 311 зафиксированных случаев заражения коронавируосм и 10 смертях среди больных COVID-19.

