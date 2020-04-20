В РФ 2000 человек вышли на протест против карантина: видео столкновений с ОМОНом

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Во Владикавказе около 2000 человек вышли на протест против изоляции из-за COVID-19. Власти прогнозируют рост числа зараженных коронавирусом

В центре российского города Владикавказ около 2000 человек вышли на протест против карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом пишет российское МБХ Медиа.

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Сообщается, что люди были возмущены потерей работы из-за "режима самоизоляции" и недостаточным, по их мнению, информированием населения об эпидемиологической ситуации.

Также они требовали освободить Вадима Чельдиева, одного из инициаторов акции, который называл пандемию "фейковой" и сейчас задержан "за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции".

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К протестующим вышло руководство республики Северная Осетия и аргументировало изоляцию тем, что так "многие страны сделали". Демонстранты сказали, что в других странах и деньги дают, после чего начали требовать отставки властей.  Затем на переговоры к чиновникам отправилась инициативная группа, однако результаты договоренностей не устроили протестующих – решили собирать новую группу переговорщиков.

К пяти вечера люди стали расходится, оставшихся стал оттеснять ОМОН. Завязалась потасовка: ОМОН бил дубинками, протестующие кидали камнями. Задержаны более 40 человек.

Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов назвал акцию катастрофой и предсказал резкий рост числа зараженных коронавирусом после митинга.

  • В России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. 405 больных COVID-19 умерли (Johns Hopkins CSSE).

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Видео - Our Story in the USA/YouTube

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Теги: Владикавказ, протест, акция, коронавирус, COVID-19, вадим чельдиев
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