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Коронавирус. В США планируют новые протесты против мер карантина

Коронавирус. В США планируют новые протесты против мер карантина - Фото
Акция протеста против карантина в Мичигане (фото - ЕРА)
18.04.2020, 21:15

Акции протеста против карантина запланированы в Мэриленде, Висконсине, Вирджинии и Пенсильвании

В нескольких штатах США запланированы новые акции протеста против ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает CNN.

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Издание отмечает, что пользователей Facebook приглашают на акции в Мэриленде, Висконсине, Вирджинии и Пенсильвании. Сейчас трудно сказать, сколько людей примут участие в протестах. Четыре группы объединяют более 100 000 членов.

Демонстрации против карантина уже прошли в Огайо, Северной Каролине, Миннесоте, Юте, Вирджинии и Кентукки.

Ранее на этой неделе тысячи людей приняли участие в демонстрации в Мичигане.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку протестов. В серии твитов он написал: "LIBERATE MINNESOTA", "LIBERATE MICHIGAN" и "LIBERATE VIRGINIA".

  • Сейчас США на первом месте в мире по количеству заражений и смертей от COVID-19. По состоянию на 18 апреля, там зарегистрировано 728 000 заболевших коронавирусом. Больше 38 000 человек умерли.
  •  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Вадим Ребрина
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