Коронавирус. В США планируют новые протесты против мер карантина

В нескольких штатах США запланированы новые акции протеста против ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает CNN.
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Издание отмечает, что пользователей Facebook приглашают на акции в Мэриленде, Висконсине, Вирджинии и Пенсильвании. Сейчас трудно сказать, сколько людей примут участие в протестах. Четыре группы объединяют более 100 000 членов.
Демонстрации против карантина уже прошли в Огайо, Северной Каролине, Миннесоте, Юте, Вирджинии и Кентукки.
Ранее на этой неделе тысячи людей приняли участие в демонстрации в Мичигане.
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку протестов. В серии твитов он написал: "LIBERATE MINNESOTA", "LIBERATE MICHIGAN" и "LIBERATE VIRGINIA".
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