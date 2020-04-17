Коронавирус. Трамп представил план выхода США из карантина - три этапа

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

США будет выходить из карантина в три этапа, каждый из которых должен длиться как минимум 14 дней. Такой план представил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решения для начала снятия ограничений будут принимать губернаторы в случае, если в течение двух недель было снижение заболеваемости и система здравоохранения справляется с нагрузкой.

Этап 1. Крупные рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения могут открыться, если они будут соблюдать строгие меры социального дистанцирования. Не должно быть скоплений более 10 человек.

Смотрите также: Тысячи людей вышли на протест против ужесточения карантина в Мичигане – видео

Школы и бары остаются закрытыми, посещение домов престарелых - под запретом. Лица из группы риска должны оставаться дома. Поездки, которые не являются крайне необходимыми, рекомендуется отложить.

Этап 2. Открываются школы. Разрешены несущественные поездки, люди могут начать гулять в парках, открытых зонах отдыха и торговых центрах, избегая при этом собраний более 50 человек. Группа риска остается дома.

Рестораны, кинотеатры и другие крупные заведения могут работать по умеренным правилам социального дистанцирования. Тесные общественные места должны быть закрыты. Бары могут открыться лишь при условии неполной заполняемости.

Этап 3. Люди из группы риска могут контактировать с другим, но при этом должны избегать толп. Восстановить работу могут все. Снижаются требования по обеспечению дистанции для общественных заведений.

Посещение домов престарелых вновь разрешено.

Читайте также: Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости