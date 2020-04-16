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США прошли пик заболеваемости коронавирусом – Трамп

США прошли пик заболеваемости коронавирусом – Трамп - Фото
Дональд Трамп (Фото: David Maxwell/EPA)
16.04.2020, 10:45

По словам президента США, пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Трамп обязался представить принципы по возобновлению экономики после карантина

Последние данные свидетельствуют о том, что США прошли пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters.

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"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев", - заявил Трамп на своем ежедневном брифинге в Белом доме.

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Он добавил, что хотя "агрессивная стратегия" властей по противостоянию эпидемии работает, необходимо соблюдать бдительность.

Трамп также анонсировал, что представит в четверг "новые руководящие принципы", которые должны возобновить экономику после карантина.

США - на первом месте в мире по числу зафиксированных заражений коронавирусом (644 089) и смертей от COVID-19 (28 529).

  • Вчера ВОЗ заявила, что еще нет признаков того, что пандемия прошла пик. По данным Организации, 90% новых случаев в мире регистрируются в Европе и США. В ВОЗ считают, что вакцина против коронавиурса вряд ли появится в течение года, а пока ее нет - вспышки будут повторяться.
  • Трамп вчера сообщил, что США приостанавливает финансирования ВОЗ. По его словам, Организация "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность.
  • LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса: все главные новости - в одном месте.

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Марк Сировой
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